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Коммерсантъ FM
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После вооруженного нападения на отдел полиции в Кузбассе возбуждено дело

В Кемеровской области по факту нападения вооруженного двумя ножами мужчины на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело (ст. 317 УК РФ). По данным регионального ГУ МВД, местный житель утром сегодня, 7 июля, пытался войти в отдел полиции «Красный камень» в Киселевске. Ему оказали сопротивление сотрудники ведомства.

«Он стучался в дверь и вел себя неадекватно. Дежурной сменой вход в отдел полиции был заблокирован, чтобы мужчина не проник внутрь. На место были незамедлительно вызваны сотрудники Госавтоинспекции, оперативники уголовного розыска, также бойцы Росгвардии. На требования бросить ножи и прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, а при попытке задержания напал на них, ранив при этом ножом в плечо двоих сотрудников, после чего скрылся»,— сообщили в ГУ МВД Кемеровской области.

Пострадавшим полицейским оказана медицинская помощь. Нападавшим оказался 32-летний местный житель, который ранее привлекался за употребление наркотиков. Мужчина задержан.

Лолита Белова, Новосибирск

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