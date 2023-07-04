В Ярославле сократилось число жалоб на транспорт

В Ярославле в социальных сетях за июнь поступило 772 обращения на некачественную работу транспорта. Это на 964 жалобы меньше, чем было в мае. Статистику на общегородском совещании озвучил представитель центра городского управления Ярославля Семен Сбитнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Новый автобус

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Чаще всего ярославцы в июне жаловались на несоблюдение автобусами графика движения. Таких обращений было 270. На втором месте по жалобам идут неудовлетворительные условия проезда. Таких жалоб в соцсетях зарегистрировали 112. В 68 случаях ярославцы были недовольны изменением класса автобусов на менее вместительные. На некорректное поведение водителей поступило 100 жалоб.

По итогам июня представитель центра городского управления не стал называть маршруты, которые чаще всего фигурируют в анти-рейтинге жалоб. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в мае чаще всего жаловались на маршруты № 1,11,17,21,49,62,65,66,85. Мэр Ярославля Артем Молчанов дал поручение директору департамента городского хозяйства Ярославу Овчарову обсудить июньский мониторинг жалоб с областным департаментом транспорта.

Андрей Иванов