Житель Магнитогорска, работавший на складе Ozon в Екатеринбурге, умер от менингококковой инфекции

Одним из двух работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, умерших после заражения менингококковой инфекцией, был 21-летний житель Магнитогорска. Он отправился на работу в соседний регион в середине июня, сообщает E1.RU.

Магнитогорец Кирилл Кугенев стал первым погибшим. По словам его родственников, парень жил в хостеле, предоставленном работодателем, и заболел 22 июня вместе с другими жильцами комнаты на восемь человек. К 1 июля его состояние ухудшилось, поднялась высокая температура, появилась сыпь. Магнитогорца на скорой помощи доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Как сообщал «Ъ-Урал», о смерти двух сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге от менингококковой инфекции стало известно 6 июля. На утро 7 июля в медицинские учреждения региона госпитализированы восемь работников склада. Их состояние удовлетворительное. Проверку по этому факту проводят сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ.

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