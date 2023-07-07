В Самаре владелец бара оплатил штраф за рекламу эротического шоу с учителем

ООО «Лас Вегас» из Самары полностью оплатило штраф за нарушение Закона о рекламе. Санкции были наложены на компанию после того, как местный житель пожаловался в региональное УФАС на рекламную конструкцию с изображением полуобнаженной девушки на столе учителя и контрольный орган счел сообщение ненадлежащим. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рекламе шла речь об эротическом шоу ко Дню учителя в баре. Антимонопольная служба провела проверку и пришла к выводу, что в сообщении содержится сексуальный подтекст и нарушаются нормы этики.

Кроме того, контрольный орган не устроил факт использования в рекламе англоязычных слов без перевода. В связи с этим на владельца заведения был наложен штраф в размере 50 тыс. руб.

Георгий Портнов