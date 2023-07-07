ЕС предварительно согласовал выделение €500 млн на производство боеприпасов

Страны—члены Евросоюза (ЕС) и Европарламент достигли соглашения о срочном выделении €500 млн, которые направят на увеличение производства боеприпасов, часть которых передадут Украине, сообщают агентства Reuters и AP. Ожидается, что соглашение вступит в силу до конца июля.

«Это еще одно доказательство неослабевающей приверженности ЕС задачам поддержать Украину, укрепить оборону ЕС, его технологическую и промышленную базу и в конечном итоге гарантировать долгосрочную безопасность и защиту граждан ЕС»,— заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес (цитата по AP). В 2023 году Испания председательствует в Совете Евросоюза.

При этом власти Испании уточнили, что эту сделку должны официально утвердить страны ЕС и Европарламент. По данным AP, процедура не должна встретить серьезных препятствий. Reuters пишет, что ее должны завершить до конца июля. Как уточняет Reuters, в рамках соглашения о срочном выделении €500 млн европейским оружейным предприятиям будут предоставлены субсидии для увеличения их производственных мощностей.

В марте Совет ЕС согласовал «трехсторонний подход» по выделение Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов за счет совместных усилий стран—членов союза в течение 12 месяцев. В конце июня Совет ЕС объявил о согласовании на уровне постпредов государств—членов переговорного мандата по законопроекту о поддержке производства боеприпасов с целью наращивания мощностей для выпуска артиллерийских снарядов и ракет. Проект был направлен на «решение текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов» в качестве третьего элемента «трехстороннего подхода» ЕС к укреплению европейского арсенала.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева