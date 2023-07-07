В Первоуральске утонул 16-летний парень, следователи и полиция проводят проверку

На пруду в Первоуральске утонул 16-летний подросток. Он отдыхал в компании друзей, пошел плавать, окунулся и не вынырнул. После этого знакомые мальчика вызвали на место полицию и службу спасения. Инцидент произошел вечером 6 июля.

Спасатели обследовали дно пруда и утром 7 июля нашли тело мальчика. «Тело подростка обнаружили на глубине порядка 2,5 — 3 метров, примерно в 40 метрах от берега. Всего в поисковых мероприятиях сотрудники полиции задействовали четыре водолаза»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

За поисковой операцией наблюдала мама мальчика. «На учете в ПДН он и его многодетная семья не состояли. Воспитанием занималась мать, которая также воспитывает 3 дочерей, до момента трагедии конфликтов в семье не было»,— отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что следователи СКР в Первоуральске проводят проверку. Тело мальчика направят на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Внешних признаков насильственной смерти нет.

В конце мая в Камышлове утонул 15-летний ученик училища-интерната для инвалидов. По данным силовиков, подросток-инвалид отдыхал на реке с друзьями. Они решили перейти реку вброд, чтобы оказаться на противоположном берегу. Мальчик упал в воду и начал тонуть, потому что не умел плавать. Мужчины, находящиеся на берегу, попытались спасти его, но им не удалось.

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