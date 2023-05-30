В Свердловской области в реке Пышма утонул 15-летний подросток-инвалид

В Камышлове в реке Пышма утонул 15-летний ученик училища-интерната для инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Инцидент произошел днем 29 мая.

По данным силовиков, подросток-инвалид отдыхал на реке с друзьями. Они решили перейти реку вброд, чтобы оказаться на противоположном берегу. Мальчик упал в воду и начал тонуть, потому что не умел плавать. Мужчины, находящиеся на берегу, попытались спасти его, но им не удалось.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований об обеспечении безопасности и защиты прав несовершеннолетний. В ведомстве установили, что на берегу реки не было знаков «купание запрещено». Главе Камышловского городского округа внесено представление об устранении нарушения.

Проверку также начали в СУ СКР по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Для определения точной причины гибели подростка проводится судебно-медицинская экспертиза.

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