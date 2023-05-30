В Кемеровской области арестованы врачи, скрывавшие за взятки травмы шахтеров «Листвяжной»

В Кемеровской области суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения двум врачам, которые за взятки скрывали травмы работников шахты «Листвяжная».

Как рассказали в пресс-службе Центрального райсуда Кемерово, заведующую офтальмологическим отделением больницы Ленинска-Кузнецкого отправили в СИЗО до 24 июля, заместителя главврача города Полысаево поместили под домашний арест на тот же срок.

По информации суда, медработники обвиняются следственными органами в коррупции. Врачи якобы брали взятки за фальсификацию медицинских заключений работников шахты «Листвяжная»: они вносили ложные сведения о характере травм в результате несчастных случаев на производстве, квалифицировали их как более легкие. Инкриминируемые медработникам события происходили в 2018-м и 2021 году.

О том, какая сумма взяток фигурирует в деле, не сообщается. Получить оперативно комментарий в следственных органах не удалось.

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Илья Николаев