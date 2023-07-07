В Крыму задержали подозреваемого в подрыве железной дороги

В Крыму задержали жителя Симферополя, подозреваемого в подрыве железнодорожных путей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Тelegram.

По данным «РИА Новости», молодой человек 1998 года рождения рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что был связан с представителями украинской разведки. Его завербовали в Одессе. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК РФ).

Подозреваемый сообщил, что подрыву предшествовали две неудачные попытки. В первый раз взрывчатка не сработала. В третий раз взрывное устройство активировали дистанционно на перегоне «Чистенькое — Почтовое» в Бахчисарайском районе РК в феврале текущего года. В результате происшествия никто не пострадал, однако повреждение путей привело к задержке нескольких поездов.

Анастасия Донскова

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