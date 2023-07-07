В Оренбурге объявлен новый конкурс на отлов бездомных собак

Чиновники Оренбурга приступили к поиску подрядчика для продолжения отлова безнадзорных животных в городе. Объявлен новый конкурс. Согласно контракту, планируется отловить 101 бездомную собаку. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Дополнительные средства на это выделены городу из областного бюджета»,—говорится в сообщении.

По информации мэрии, весной текущего года подрядчик, который курировал отлов бездомных животных, полностью исполнил контракт, но не стал заключать новый. После этого чиновники провели новые торги и отдали тендер ООО «РИСТЭМСТРОЙ-Л» из Липецка.

С компанией был заключен муниципальный контракт. В настоящее время она завершает его исполнение. Она работает по программе ОСВВ и публикует итоги работы в телеграм-канале. Ранее стало известно о том, что в Оренбурге составят список микрорайонов с агрессивными бездомными собаками.

Георгий Портнов