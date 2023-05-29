В Оренбурге составят список микрорайонов с агрессивными бездомными собаками

Чиновники Оренбурга заключили контракт на отлов бродячих собак с подрядчиком в лице фирмы «Ристэмстрой-Л». Представители компании выехали в парк «Ивушка» в поселке Ростоши, на территории которого ранее собака укусила ребенка. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Сегодня, 29 мая, в парке были отловлены три собаки. В соответствии с нормами федерального закона с собаками будут проведены все необходимые манипуляции, в том числе стерилизация и установка бирки»,– говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению первого заместителя главы Оренбурга Алексея Кудинова управление ЖКХ подготовит список микрорайонов, «от жителей которых поступает наибольшее количество жалоб на бродячих собак», сообщают в администрации. Заявки по ним передадут на отработку подрядной организации.

Ранее депутаты заксобрания Оренбургской области сформировали поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Парламентарии предлагают на федеральном уровне устанавливать единый порядок идентификации и учета домашних животных, а владельцев обязать регистрировать своих питомцев. Это сдвинет проблему выброшенных на улицу домашних животных и остановит рост бездомных, считают депутаты.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Регионы поправят "собачий закон"».

Георгий Портнов