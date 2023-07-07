В Ульяновской области два человека погибли в ДТП с ГАЗелью и мотоблоком

Смертельное ДТП с участием автомобиля «ГАЗель» и мотоблока произошло в Ульяновской области в пятницу ночью. Происшествие случилось на автодороге «г. Барыш – г. Инза – р.п. Карсун – с. Урено – Карлинское» в 2:37 (MSK+1). Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации полиции, столкнулись автомобиль «ГАЗель» под управлением мужчины 1989 года рождения и мотоблок с прицепом. За рулем последнего находилась женщина 1989 года рождения. С ней ехала пассажир, женщина 1987 года рождения.

В результате аварии водитель и пассажир мотоблока погибли на месте. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия. Ранее в соседней с Ульяновской Самарской области шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком

Георгий Портнов