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Коммерсантъ FM
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Спасатели нашли живыми двух из пяти пропавших в Бурятии туристов

Спасатели обнаружили живыми двух из пяти туристов, пропавших при совершении сплава по реке Снежной в Бурятии 6 июля. Мужчин заметил вертолет МЧС благодаря выпущенной сигнальной ракете, спасатели направляются к ним пешком. Поиски остальных участников группы продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

«Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук вертолета спасателей, просигналили ракетницей. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком»,— говорится в сообщении ведомства.

6 июля группа туристов из Новосибирска совершала сплав на катамаранах по реке Снежной. При спуске катамараны перевернулись. В воде оказались восемь человеком, троим удалось выбраться на берег. Остальных унесло бурным течением.

Ранее сегодня, 7 июля, МЧС сообщило, что спасатели выдвинулись с Теплых озер для обследования реки Снежной. Вертолет МЧС Ми-8 вылетел к месту происшествия из Иркутска с членами Байкальского поисково-спасательного отряда. К поиску туристов привлечено 14 человек и пять единиц техники.

Эрдни Кагалтынов

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