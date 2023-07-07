Счетная палата: в 2022 году РФ привлекла 3% внешних займов от планируемого уровня

В 2022 году Россия выполнила программу привлечения внешних займов у международных финансовых организаций (МФО) на 3% в долларовом эквиваленте. Иностранные средства удалось вложить в четыре из девяти планируемых проектов. Объем привлеченных иностранных средств в прошлом году составил $35,2 млн, следует из заключения (.pdf) Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

«Программа внешних заимствований на 2022 год в части привлечения займов МФО выполнена на 3% в долларовом эквиваленте, что обусловлено текущей геополитической ситуацией, при которой проектная деятельность МФО на территории Российской Федерации приостановлена на неопределенный срок. Фактический объем привлечения средств займов МФО, осуществленного по четырем проектам, составил в долларовом эквиваленте $35,2 млн, или 2,8 млрд руб.»,— говорится в тексте заключения.

Как уточнили РБК в Счетной палате, иностранные средства удалось вложить в реализацию следующих проектов: «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2» и «Сохранение и использование культурного наследия в России» (средства выделил Международный банк реконструкции и развития, МБРР), «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» и «Комплексное развитие территории инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап» (банк БРИКС — Новый банк развития, НБР). При этом в 2022 году Россия планировала привлечь внешние займы для девяти проектов на $1,15 млрд, сообщило издание

В заключении Счетной палаты также сообщается, что Россия в 2022 году погасила внешние долги на 16,3 млрд руб., что составляет 67,9% от планируемого уровня. По информации РБК, из этой суммы 12 млрд руб. пошли на погашение 11 займов перед МБРР.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин ввел ограничения в отношении кредиторов из недружественных стран — расчеты с ними должны осуществляться в рублях. В том же месяце НБР приостановил новые трансакции в России. Приостановил бизнес в РФ и другой крупный кредитор — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. В октябре 2022 года Владимир Путин вывел НБР и АБИИ из-под ограничений.

Эрдни Кагалтынов