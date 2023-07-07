В Петербурге изменился маршрут автобусов № 222 из-за работ на газопроводе

Автобусный маршрут № 222 в Выборгском районе Санкт-Петербурга изменил свою траекторию движения, сообщило ГУП «Организатор перевозок». Причиной стал затянувшиеся рамонтные работы на газопроводе на перекрестке Елецкой улицы и Ярославского проспекта.

На время ремонта автобусы не будут заезжать к остановке метро «Удельная». Изначально ограничения должны были действовать только 6 июля. Точные сроки ограничений в «Организаторе перевозок» не уточняют.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на улицах Петербурга начали тестировать новый электробус-гармошку.

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