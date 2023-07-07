«Шансов на мирный исход немного»

Президент Украины Владимир Зеленский за один день, 6 июля, посетил Болгарию и Чехию, в пятницу его ждут в Турции. Переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, как ожидается, пройдут в правительственном особняке Вахдеттин в Стамбуле. Киев попросит оружие и поддержку своего членства в НАТО. Тем временем в западных СМИ вновь звучит тема неких секретных мирных переговоров. В Москве все это опровергли. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные публикации имеют под собой почву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мини-турне побывал в Болгарии и Чехии, затем он прибывает в Турцию. Все это очень симптоматично. София, как негласно считается, является чуть ли не главным поставщиком Киеву советских вооружений, которые там по-прежнему производятся и модернизируются.

Притом что Болгария и Сербия, можно сказать, последние две страны, которые сохраняют к российским гражданам более или менее хорошее отношение, в том числе и на низовом уровне. Впрочем, формально ничего не нарушается — поставки идут не напрямую, а через посредников. Кстати, и Сербию также уличали в чем-то похожем.

При этом официально София, как и Белград, за мир и переговоры. Более того, президент Румен Радев публично отказал Зеленскому в военной помощи, чем вызвал критику и упреки в свой адрес. Но зато во всем остальном, что касается энергетики и украинской формулы мира, у сторон полное взаимопонимание.

Кстати, насчет энергетики: неподалеку от популярного, в том числе и у россиян, курортного города Бургас расположен крупнейший в Болгарии НПЗ, который принадлежит дочерней структуре ЛУКОЙЛа. В январе этого года разгорелся большой скандал, мол, топливо — в первую очередь дизель — поставляется Украине. Российская компания грозила судом. Но в Софии все опять опровергли: не было такого. С другой стороны, если кто-то что-то куда-то еще раз перепродал, какие претензии к заводу? Никаких.

Что касается Турции, Халук Байрактар — глава одноименной компании по производству ударных беспилотников — обещает к концу года начать строительство двух заводов на Украине. На фронтах замечены турецкие броневики типа Kirpi.

И вот поступают новые сообщения — Киев ждет турецкие гусеничные самоходные гаубицы. Не за ними ли едет президент Зеленский?

Украине очень важна и политическая поддержка со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана, например, по поводу членства в НАТО. Кстати, и Болгария не против — лишь бы оружие не требовали публично. Но не будем забегать вперед.

Тем временем вновь поползли слухи о неких секретных мирных переговорах. Такое случается периодически, особенно накануне больших международных мероприятий. Нынешняя встреча альянса в Вильнюсе, видимо, не исключение. Президент Турции может предложить что-то на этот счет.

Шансов на мирный исход немного. В мире есть желание все это прекратить, но, как известно, желания не всегда совпадают с возможностями. Еще важно отметить, что появились интересанты — те самые посредники, которые греют на всем этом руки и получают сверхприбыль. Если это действительно так, тогда это очень неприятная тенденция.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".