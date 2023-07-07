Двое из пяти пропавших туристов обнаружены в Бурятии во время облета

Спасатели МЧС России смогли установить местонахождение двух из пяти туристов, пропавших во время сплава по реке Снежная. Во время облета на вертолете двое мужчин просигналили спасателям ракетницей.

Сотрудники МЧС высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком, сообщило региональное управление.

Поиски остальных участников тургруппы продолжаются.

Накануне стал известно, что во время сплава на катамаранах восемь человек упали в воду, троим удалось выбраться сразу. В районе происшествия продолжаются поиски туристов. В спасательной операции участвуют 15 человек.

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Лолита Белова