По обходу Аксая за три недели проехало 470 тыс. автомобилей

С момента открытия обхода Аксая в Ростовской области по дороге проехало 467,6 тыс. автомобилей. По открытому в тот же день Дальнему западному обходу Краснодара (ДЗОК) проехало 192 тыс. авто. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Максимальное количество проездов за сутки было зафиксировано на обходе Аксая 1 июля — 35,4 тыс. На ДЗОК — 3 июля, когда по участку проехали 12,8 тыс. раз.

Напомним, обход Аксая и ДЗОК были открыты 15 июня. В церемонии в режиме видеосвязи принял участие президент Владимир Путин. Дорожникам удалось сдать объекты на полтора года раньше запланированного срока.

Анастасия Назарова