«MegaKids» приглашает отметить детский день рождения «под ключ»!

Мероприятие «под ключ» – это когда родителям не нужно думать над выбором площадки, искать аниматоров, декораторов и заказывать угощения. Администратор студии организует все, чтобы снять головную боль родителей и дать им прекрасно провести время на детском празднике.
Студия праздников «MegaKids» организовывает мероприятия уже пять лет. За это время у них появилось более 40 авторских программ, десятки различных мастер-классов для детей и подростков, возможность написания сценариев по запросу клиента.
Самыми популярными в этом году стали «Уэнсдей», «Гусь-обнимусь», крейзи- и аниме-вечеринки.
Студия праздников находится в центре города, что не составит труда добраться до нее из любого района.
В помещении есть игровые приставки, настольные игры и шлем виртуальной реальности. А для самых маленьких гостей имеется возможность поставить батут и детские игрушки. Каждый ребенок найдет чем занять себя в свободное от анимационной программы время.
В пространстве студии помещается до 30 человек, учитывая взрослых.
«MegaKids» также организовывает интересные мастер-классы, которые заказывают не только детям, но и взрослым. Разнообразные варианты – от мыловарения до росписи футболок.
Выпускные, праздники всем классом, лагерь в каникулы, шоу-программы, дни рождения, семейные мероприятия, мастер-классы, выездные программы – на ваш выбор!
Молодой и талантливый коллектив студии сделает ваш праздник незабываемым!
Забронировать мероприятие можно по телефону +7 922 31 55 226
Студия праздников «MegaKids»
Адрес: ул. Монастырская, 93б
Тел.: +7 922 31 55 226
Мегакидс.рф
ИП Решетникова Анастасия Сергеевна
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