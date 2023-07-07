Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«MegaKids» приглашает отметить детский день рождения «под ключ»!

Мероприятие «под ключ» – это когда родителям не нужно думать над выбором площадки, искать аниматоров, декораторов и заказывать угощения. Администратор студии организует все, чтобы снять головную боль родителей и дать им прекрасно провести время на детском празднике.

Предыдущая фотография
Следующая фотография
1 / 5

Студия праздников «MegaKids» организовывает мероприятия уже пять лет. За это время у них появилось более 40 авторских программ, десятки различных мастер-классов для детей и подростков, возможность написания сценариев по запросу клиента.

Самыми популярными в этом году стали «Уэнсдей», «Гусь-обнимусь», крейзи- и аниме-вечеринки.

Студия праздников находится в центре города, что не составит труда добраться до нее из любого района.

В помещении есть игровые приставки, настольные игры и шлем виртуальной реальности. А для самых маленьких гостей имеется возможность поставить батут и детские игрушки. Каждый ребенок найдет чем занять себя в свободное от анимационной программы время.

В пространстве студии помещается до 30 человек, учитывая взрослых.

«MegaKids» также организовывает интересные мастер-классы, которые заказывают не только детям, но и взрослым. Разнообразные варианты – от мыловарения до росписи футболок.

Выпускные, праздники всем классом, лагерь в каникулы, шоу-программы, дни рождения, семейные мероприятия, мастер-классы, выездные программы – на ваш выбор!

Молодой и талантливый коллектив студии сделает ваш праздник незабываемым!
Забронировать мероприятие можно по телефону +7 922 31 55 226

Студия праздников «MegaKids»
Адрес: ул. Монастырская, 93б
Тел.: +7 922 31 55 226
Мегакидс.рф

ИП Решетникова Анастасия Сергеевна

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...