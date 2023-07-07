В Новосибирской области на памятник героям войны нанесли оскорбительные надписи

В Чулымском районе Новосибирской области вандалы разрисовали оскорбительными надписями памятник «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Возбуждено уголовное дело о вандализме (ч.1 ст. 214 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы), сообщили в прокуратуре Новосибирской области, которая поставила на контроль ход следствия.

«В результате преступных действий причинен заметный ущерб эстетическим качествам памятника»,— указывается в сообщении надзорного ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Алтайском крае будут судить жителя Бийска, повредившего звезду в парке Победы. В материалах следствия указывается, что 25 марта 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, проходя по территории парка, повредил установленную там пятиконечную красную звезду. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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Илья Николаев