Перед судом ответит житель Бийска, повредивший звезду в парке Победы

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Бийска, обвиняемого в повреждении памятного объекта в Парке Победы. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Как указывается в материалах расследования, 25 марта 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, проходя по территории парка, повредил установленную там пятиконечную красную звезду. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Поврежденный объект был полностью восстановлен, рассказали в прокуратуре края.

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Илья Николаев