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Коммерсантъ FM
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Путин подписал указ об особенностях правового положения граждан РФ с гражданством Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому утверждается порядок взаимодействия государственных органов с российскими гражданами, у которых есть паспорт Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, люди с российским гражданством, которые отказались от украинского гражданства, не должны совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины.

Если сотрудники МВД выявят нарушение требований, данные об этом направят в территориальный орган МВД. После проверку начнет орган, который принял заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины.

«Если в результате проведенной проверки факт несоблюдения установленной обязанности не подтвержден, в том числе если срок проведения проверки истек, но собранные данные недостаточны для подтверждения факта несоблюдения установленной обязанности, проверка прекращается по решению должностного лица, принявшего решение о ее проведении»,— сказано в тексте документа.

В марте 2023 года Госдума приняла законопроект, который позволит считать гражданство Украины прекращенным со дня подачи заявления о выходе из него в МВД. Документ предусматривает прекращение гражданства для тех, кто уже имеет российский паспорт.

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