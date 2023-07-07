Великобритания передаст Украине пожарные машины для тушения возгораний на аэродромах

Великобритания передаст Украине 17 специальных пожарных машин для тушения пожаров на военных аэродромах. Украинские военные уже провели неделю на авиабазе Уиттеринг в Великобритании, чтобы научиться работать с новыми пожарными машинами. Об этом сообщил BBC со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Украине передадут машины двух моделей: Rapid Intervention Vehicle и Major Foam Vehicle. Они специально созданы для быстрого тушения пожаров на военных аэродромах, однако могут использоваться в других местах.

Их отправят на Украину в ближайшие недели. Сейчас пожарные машины проходят техническое обслуживание и ремонт перед передачей Киеву.

«Эти специальные пожарные машины повысят способность Украины защищать свою инфраструктуру от российских ударов ракетами и дронами»,— сказал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

С 24 февраля 2022 года союзники выделили на помощь Украине около €170 млрд, сообщал Кильский институт мировой экономики. Из них €23 млрд пришлось на Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Японию.

Олеся Павленко