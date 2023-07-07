CNN: расследование о найденном в Белом доме кокаине завершат на следующей неделе

Секретная служба, охраняющая высшее политическое руководство страны, собирается завершить расследование инцидента с найденным в Белом доме кокаином в начале следующей недели, независимо от того, получится ли обнаружить подозреваемого. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

В разговоре с телеканалом представитель секретной службы заявил, что найти того, кому мог принадлежать кокаин, может быть сложно. Он пояснил, что в месте, где был найден наркотик, бывает много людей. По его словам, график расследования еще может измениться.

Как пишет CNN, к полудню четверга, 6 июля, по местному времени следователи не получили результаты анализа ДНК или отпечатков пальцев. При этом они начали просматривать журналы посетителей и записи с камер наблюдения.

2 июля Секретная служба США обнаружила на территории Белого дома белый порошок, похожий на кокаин, писала газета The Washington Post (WP). Спустя несколько дней анализы подтвердили, что обнаруженный порошок был кокаином.

Олеся Павленко