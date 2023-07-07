CNN: расследование о найденном в Белом доме кокаине завершат на следующей неделе

Секретная служба, охраняющая высшее политическое руководство страны, собирается завершить расследование инцидента с найденным в Белом доме кокаином в начале следующей недели, независимо от того, получится ли обнаружить подозреваемого. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
В разговоре с телеканалом представитель секретной службы заявил, что найти того, кому мог принадлежать кокаин, может быть сложно. Он пояснил, что в месте, где был найден наркотик, бывает много людей. По его словам, график расследования еще может измениться.
Как пишет CNN, к полудню четверга, 6 июля, по местному времени следователи не получили результаты анализа ДНК или отпечатков пальцев. При этом они начали просматривать журналы посетителей и записи с камер наблюдения.
2 июля Секретная служба США обнаружила на территории Белого дома белый порошок, похожий на кокаин, писала газета The Washington Post (WP). Спустя несколько дней анализы подтвердили, что обнаруженный порошок был кокаином.