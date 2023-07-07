В России выросло число новых рекламодателей из стран СНГ и Азии

«Ъ» ознакомился с совместным исследованием рекламного холдинга NMi Group и АКАР, из которого следует, что число новых рекламодателей из стран СНГ и Азии выросло с начала июня прошлого года по конец мая текущего года: доля первых составила 31%, вторых — 19%. Опрос проводился среди более чем 100 рекламных агентств по всей стране.

Самый активный рекламодатель — сегмент FMCG (компании, занимающиеся сбытом товаров повседневного спроса). На втором месте с долей 48% — продавцы продуктов питания и напитков. Замыкает тройку лидеров сегмент фармацевтики и медицинских услуг: число рекламодателей в сегменте составило 42%. Стали активнее пользоваться услугами рекламных агентств и клиенты из ритейла (31%), отрасли косметики и красоты (29%), а также продавцы одежды, обуви, аксессуаров (27%) и участники рынка финансов и страхования (25%).

Рекламодатели сокращали бюджеты с начала пандемии (см. «Ъ» от 18 марта 2020 года). Рынок перешел к восстановлению в 2021 году, однако после начала военных действий на Украине из России ушли привычные иностранные рекламные платформы: YouTube, Google Ads, Instagram, Facebook (принадлежат Meta, деятельность которой по ведению Instagram и Facebook в РФ признана экстремистской и запрещена). Одновременно страну покинули крупнейшие зарубежные рекламодатели. Однако уже в первом квартале нынешнего года доля рекламодателей, планирующих увеличить бюджет в 2023 году, выросла год к году с 40% до 53% (см. «Ъ» от 24 апреля).

«Все же 17% агентств признались в сокращении количества клиентов за последний год. Сокращение клиентской базы в среднем составило 20–40%»,— уточняется в исследовании. Так, по данным NMi Group и АКАР, российский рынок покинуло 63% европейских клиентов, 38% отечественных и еще 25% — из североамериканских государств.

В «Игронике» подтверждают, что наибольшую заинтересованность в выходе на российский рынок проявляют китайские бренды: «По нашей оценке, в ближайшие годы продолжится рост количества китайских брендов и рекламодателей в различных категориях в России, таких как авто, FMCG, бьюти и т. д.». За последний год российский рынок достаточно сильно сфокусировался на брендах из Кореи, Китая, Индии и Турции, добавляет директор по развитию продаж и рекламных технологий «СберМаркетинга» Ксения Бочкарева.

Учитывая все три уровня факторов — ВВП страны, размер населения и дружественность в отношениях с Россией, в Group4Media предполагают, что до конца года в России могут появиться рекламодатели из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции, Египта, Вьетнама, ОАЭ. «Важна также и индустрия (товарная категория), в которой работают те или иные бренды. Это связано с разной сложностью и стоимостью выхода на новый рынок, объемом соответствующего рынка в РФ, интенсивностью конкуренции»,— считает директор департамента инноваций и аналитики Group4Media Наталия Балута. Так, по ее словам, появление новых брендов, предлагающих тревел-услуги, более «вероятно и перспективно», чем выход на российский рынок продуктового ритейлера из перечисленных стран.

Юлия Юрасова