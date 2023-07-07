Для спасения Арины Михайловой не хватает 731 920 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Арины врожденное заболевание — несовершенный остеогенез, повышена ломкость костей, выражены деформации бедер и голеней, значительно увеличивающие вероятность переломов. К настоящему моменту девочке выполнены операции на обеих бедренных и левой большеберцовой кости. Переломы прекратились, но искривление правой большеберцовой кости прогрессирует, нога укорочена. Необходима операция по коррекции деформации и установке телескопического стержня Fassier-Duval в правую большеберцовую кость. После операции Арина сможет вести активный образ жизни».

Стоимость операции 2 107 380 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 702 460 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) — 150 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 450 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 731 920 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Арину Михайлову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Арины — Ирины Юрьевны Михайловой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).