Как сложилась дальнейшая судьба Дэвида Кертиса Стивенсона

23 марта 1950 года, после 25 лет заключения, Стивенсон был освобожден условно-досрочно. 25 сентября он исчез, нарушив условия УДО. 15 декабря был пойман и по приговору суда отправлен в тюрьму еще на десять лет. 22 декабря 1956 года он получил помилование при условии, что покинет штат Индиана и никогда в него не вернется. Стивенсон нарушил это условие, поселившись в Сеймуре, пятом по величине городе штата. Там он женился на Марте Дикинсон. Затем Стивенсон переехал в город Джонсборо, штат Теннесси. Работал в местной газете, женился на Марте Мюррей Саттон. В 1961 году 70-летний Стивенсон был арестован в Индепенденсе, штат Миссури, по обвинению в покушении на изнасилование 16-летней девушки. Его оштрафовали на $300, обвинение было снято в связи с нехваткой улик. Стивенсон скончался в 1966-м. В 1971-м его первая жена подала на развод, не зная ни о второй жене, ни о смерти супруга.