Как сложилась дальнейшая судьба Эдварда Янга Кларка и Мэри Элизабет Тайлер

В июле 1924 года Кларк создал новую организацию — «Мистическое королевство». Заявленная цель — объединение протестантов с белым цветом кожи ради сохранения веры и расового единства. По утверждению Кларка, в ордене насчитывалось около 5 тыс. членов. Больше всего в Чикаго — 800 человек. В планах ордена была постройка роддома в Атланте стоимостью $1 млн и лечебницы для наркоманов в Чикаго стоимостью $2 млн, обсуждалась также возможность создания консерватории. Планы так и остались планами.

В 1926 году Кларк основал новое общество — «Верховное королевство». Его целью было изгнание из школ и колледжей «пропагандистов эволюции, атеизма и революции». В штате Джорджия общество опросило всех педагогов, выяснив их отношение к упомянутым вопросам. Четверых учителей в школах Атланты (крупнейшего города штата) и профессора Университета штата Джорджия общество осудило как сторонников теории эволюции Дарвина и объявило, что будет добиваться их отставки. После победы над учителями общество планировало заняться священниками и политиками, пропагандирующими такие же взгляды. В отличие от Ку-Клукс-Клана, в общество было разрешено принимать католиков и евреев, если те разделяли принципы и цели общества.

Сведения о дальнейшей жизни бывшего и. о. Великого мага отрывочны.

В 1934 году Кларк и его жена были осуждены за почтовое мошенничество, связанное с очередным созданным им орденом — Esskaye. Эдвард Янг Кларк получил шесть лет тюрьмы, Марта Энн Кларк — два года. После выхода на свободу Кларк возглавил издательство Monarch Publishing, выпустившее в 1939-м последнюю повесть Томаса Диксона-младшего «Огненный меч» (The Flaming Sword). В этой антиутопии (с точки зрения куклуксклановцев) темнокожие и коммунисты захватывали власть в США и устанавливали Советскую Республику Соединенных Штатов, а главная героиня жертвовала $10 млн на то, чтобы репатриировать всех американцев африканского происхождения в Африку.

В сентябре 1939 года Кларк был объявлен в розыск, а в июле 1940-го арестован в Чикаго. Его обвинили в том, что он не оплатил в отеле счет на $600, обналичил необеспеченный банковский чек на $76 и не вернул долг в размере $600.

Следующее и последнее упоминание о Кларке в американской прессе относится к 1949 году. Тогда он был арестован в Нью-Йорке по обвинению в нарушении условий досрочного освобождения. Его должны были доставить в Атланту для дальнейшего отбывания наказания (от четырех до семи лет тюрьмы за незаконное использование банковского чека). На вокзале, пока сопровождающий его сотрудник полиции покупал билеты, 73-летний Имперский гигант сбежал.

Дата и обстоятельства его смерти неизвестны.

Мэри Элизабет Тайлер в 1924 году переехала в Калифорнию. 10 сентября 1924 года она скончалась в городе Альтадена, штат Калифорния. Размер оставленного ей наследства оценивался в $500 тыс. После смерти Тайлер ее дом в Атланте был продан с молотка и впоследствии сменил много хозяев.