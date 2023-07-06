Участники СВО смогут пройти бесплатную переподготовку в Уральском филиале Президентской академии

В Уральском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Екатеринбурге участники специальной военной операции (СВО) на Украине и семьи погибших бойцов смогут пройти бесплатную переподготовку. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Ведётся набор на десяток программ обучения. Самыми востребованными являются направления государственного и муниципального управления, юриспруденции и проектного менеджмента. Есть возможность дистанционного обучения»,— отметил директор уральского филиала РАНХиГС Олег Гущин.

По данным правительства, переподготовку также можно получить по следующим направлениям: управление персоналом, экономическая безопасность, управление программным продуктом 1C: предприятие, менеджмент в сферах образования и культуры, SMM и работа в социальных сетях, государственные и муниципальные закупки.

Бесплатную переподготовку в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» также могут пройти женщины в декрете; безработные мамы с детьми до семи лет; люди старше 50 лет; граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу; граждане под риском увольнения и другие.

Напомним, первое в регионе вузовское отделение Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых» будет создано в Уральском филиале РАНХиГС до конца января. Организация позиционирует себя как аналог пионерии. Среди ее целей — содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации.

Полина Хабарова

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