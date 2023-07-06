ДОМ.РФ подписал договор займа «РВК-Липецк» 5,1 млрд рублей на модернизацию водоснабжения и очистных сооружений

ДОМ.РФ и «РВК-Липецк» (совместное предприятие ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ) подписали договор займа 5,1 млрд руб. для модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения, а также очистных сооружений в Липецке. Речь идет о предоставлении инфраструктурных облигаций, сообщили в ДОМ.РФ.

Реконструкция должна начаться в третьем квартале 2023 года.

Об объеме и источниках финансирования работ стало известно в марте 2023 года. Тогда сообщалось, что помимо облигаций ДОМ.РФ могут быть задействованы средства ВЭБ.РФ и Фонда развития территорий.

Структура «Росводоканала» ранее стала победителем конкурса на заключение концессии на 49 лет на реконструкцию очистных сооружений Липецка за 4,2 млрд руб. Она же взяла в концессию и сети водоснабжения и водоотведения. В рамках концессии в обновление и строительство 408 км сетей водоснабжения, 315 км сетей водоотведения и 166 производственных объектов РВК при поддержке ВЭБ.РФ за 49 лет намерен вложить около 16 млрд руб. в ценах 2023 года, или 44,5 млрд руб. в ценах соответствующих лет.

В рамках модернизации водоснабжения и водоотведения планируется заменить магистральные трубы и напорные коллекторы. При реконструкции очистных сооружений должны быть установлены камеры переключения и распределения потока сточных вод и комплексы переработки осадка.

Подробнее о концессии — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова