Связанные одной лодкой

17 июля 1968 года в Лондоне состоялась премьера мультфильма по мотивам песен The Beatles «Желтая подводная лодка», в котором Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр отправляются из Ливерпуля в Пепперленд, чтобы спасти его жителей от засилья злых монстров. Рассказываем, из чего и как была сделана «Желтая подводная лодка».

Текст: Ульяна Волохова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London

1

«Желтая подводная лодка» появилась, потому что The Beatles очень хотели помедитировать. В 1964 году группа заключила контракт на три фильма с кинокомпанией United Artists. С первыми двумя проблем не возникло: в том же 1964-м вышел «Вечер трудного дня», на следующий год — комедия «На помощь!». Но тратить еще несколько месяцев на съемки The Beatles расхотели — у них была запланирована поездка в Индию, в ашрам Махариши на курс трансцендентальной медитации. Тогда студия предложила им компромисс — не игровой фильм, а мультипликационный, в котором будут использованы их песни и образы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hulton Archive / Getty Images Фото: Hulton Archive / Getty Images

2

Вместо «Желтой подводной лодки» The Beatles и United Artists могли снять экранизацию «Властелина колец». Права United Artists купили сразу после выхода романа, но подступиться к съемкам компания никак не решалась. Джон Леннон, большой поклонник трилогии и Толкина, считал, что под руководством Стэнли Кубрика у них может получиться хороший мюзикл, в котором сам он собирался сыграть Голлума, Маккартни — Фродо, Старр — Сэма, а Харрисон — Гэндальфа. Но дальше разговоров дело не пошло. Во-первых, Толкин наложил вето на съемку фильмов с поп-группой (подростки по соседству репетировали их песни в гараже, и он успел их возненавидеть), во-вторых, Кубрик посчитал, что не готов экранизировать такую сложную книгу.

3

На самом деле «Желтая подводная лодка» была уже вторым мультфильмом с битлами в главных ролях. Мультипликационный сериал «The Beatles» выходил на канале ABC c 1965 по 1967 год. В нем участники группы боролись с ведьмами, лепреконами и прочей нечистью, а в конце каждой серии пели какую-нибудь свою песню. Пока сериал выходил, битлы его ненавидели, Леннон даже говорил, что из них сделали «чертовых Флинстоунов», но спустя десять лет они стали отзываться о нем более комплиментарно и даже признавались, что иногда пересматривают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: King Features Syndicate; Canawest Studios; TVC London Фото: King Features Syndicate; Canawest Studios; TVC London

4

Изначально в основе мультфильма должна была быть любовная история. По замыслу продюсера Эла Бродакса, он должен был основываться не на песне «Yellow Submarine», а на песне «All You Need Is Love». На замене настоял Ринго Старр, утверждавший, что в «Yellow Submarine» «можно запихнуть все что угодно». «All You Need Is Love» в «Желтой подводной лодке» тоже звучит — под нее Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр проводят финальную битву.

5

Сценария как такового у «Желтой подводной лодки» не было. То есть в распоряжении съемочной группы было около 20 разных вариантов путешествия The Beatles на желтой подводной лодке по сюрреалистическим мирам и их победы над Синими Жадинами, оккупировавшими веселый Пепперленд. Из элементов этих текстов прямо по ходу работы конструировался мультфильм. Главным сценаристом был американский писатель Эрик Сигал (будущий автор бестселлера «История любви»), под его руководством работали еще 15 сценаристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London

6

Сначала в сценарии было много шуток про бейглы и нравы Манхэттена. Сценарная группа состояла в основном из американцев, поэтому и в разговорах битлов преобладали американские реалии. Чтобы придать диалогам аутентичности и английского юмора, продюсеры пригласили ливерпульского поэта-битника Роджера Макгофа. Тот выкинул шутки про бейглы, добавил абсурда, меланхолии и расслабленности.

7

Джон Леннон утверждал, что большую часть образов в мультфильме придумал он. Проверить это невозможно. Достоверно известно, что The Beatles на этапе разработки провели несколько дней на студии и что подводного монстра действительно предложил Леннон. Он утверждал, что вдохновением для этого образа послужил страх перед пылесосом для чистки бассейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London

8

Художник мультфильма Хайнц Эдельман был книжным иллюстратором и никогда до этого не занимался мультипликацией. Из-за этого возникла сложность с анимированием его рисунков — они были слишком детализированы и замысловаты для того, чтобы привести их в движение. Но продюсерам очень нравился сюрреалистический стиль Эдельмана, и для проработки его рисунков они наняли более 150 художников, которым пришлось работать круглосуточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London

9

Синие Жадины должны были быть красными. Хайнц Эдельман задумал их как аллегорию коммунизма. Эдельман родился и до подросткового возраста жил в Чехословакии, но затем его семья оказалась в числе перемещенных в американскую зону Германии согласно декретам Бенеша — отец Эдельмана был этническим немцем. Так Эдельман оказался в Западной Германии, в чем до конца жизни винил коммунистов. Однако обличить их в мультфильме ему не удалось: на этапе тиражирования художница, отрисовавшая Жадин, то ли перепутала краску, то ли проигнорировала инструкции и покрасила их в синий цвет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London Следующая фотография 1 / 2 Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London

10

«Желтая подводная лодка» была снята всего за 11 месяцев. На полнометражный мультфильм в то время в среднем уходило от двух до трех лет, но благодаря круглосуточной работе и большому штату художников съемочная группа уложилась в такой короткий срок. Часть сцен была выполнена в технике фотоколлажа, и, чтобы не тратить время на кастинг, моделями для фотографий становились члены съемочной группы или случайные люди — курьеры и официанты соседних пабов. Так, например, грустная женщина с аквариумом в видеоряде для песни «Eleanor Rigby» — на самом деле художница-мультипликатор Элисон Де Вер. Она думала, что снимают только руки, держащие аквариум, но в монтаж ушел кадр в полный рост, что принесло ей сомнительную славу трагически одинокого человека — после выхода мультфильма ее стали узнавать на улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Calderstone Productions Limited / Apple Corps Ltd. / Subafilms Ltd Фото: Calderstone Productions Limited / Apple Corps Ltd. / Subafilms Ltd

11

The Beatles не озвучивали своих персонажей. Вместо них наняли профессиональных актеров, а дублера для персонажа Джорджа Харрисона, Питера Баттена, нашли и вовсе в пабе. Он успел озвучить половину фильма, а потом прямо в студии его арестовала полиция — оказалось, он дезертировал из британских войск в Западной Германии. Вторую часть фильма Харрисона озвучивал актер Пол Анджелис, также дублировавший и Ринго Старра.

12

В «Желтой подводной лодке» звучат 17 песен The Beatles. Все они были написаны для уже вышедших альбомов, хотя некоторые в них не вошли из-за низкого, как казалось участникам, качества. Единственная написанная специально для мультфильма песня «Hey Bulldog» вошла только в монтаж для европейского проката, в США «Желтую подводную лодку» показывали без нее.

13

Джон Леннон пел свою партию в песне «Yellow Submarine» в микрофон через презерватив. Песня исполнялась во время плавания лодки по дну моря, и Леннон считал, что эффектней будет, если его голос будет идти как будто из-под воды. Сначала он хотел просто опустить микрофон в стакан воды, но звукорежиссер буквально выбил стакан из его рук — через микрофон проходило около 240 вольт, и, вероятнее всего, опустив микрофон в воду, Леннон бы умер на месте. Тогда ассистент The Beatles предложил надеть на микрофон презерватив, и партия была успешно записана.

14

Благодаря «Желтой подводной лодке» были популяризированы «рожки». Жест в виде кулака с поднятым мизинцем и указательным пальцем разные музыканты использовали с 1927 года, но по-настоящему популярным рок-символом он стал после выхода мультфильма. В нем персонаж Джона Леннона вскидывает руку с этим жестом после победы над Синими Жадинами, с ним же он был изображен на плакатах к фильму и на обложке альбома «Yellow Submarine».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London Фото: EMI Records Ltd Следующая фотография 1 / 2 Фото: Apple Corps; King Features Syndicate; TVC London Фото: EMI Records Ltd

15

Роберт Земекис хотел снять ремейк «Желтой подводной лодки». О запланированном проекте в 2009 году объявила студия Disney. Ремейк должен был быть трехмерным и снят с использованием технологии захвата движения — роли Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра исполняли бы актеры, на движения которых потом планировалось наложить анимацию. В 2010 году проект был отменен из-за финансовых проблем студии.

16

«Желтая подводная лодка» положила начало современной анимации. Так, по крайней мере, считают главные мультипликаторы наших дней. Джон Лассетер, создатель «Истории игрушек» и бывший креативный директор Pixar и Disney, назвал мультфильм революционным. А сценарист «Симпсонов» Джош Вайнштейн утверждал, что «Желтая подводная лодка» породила современную анимацию: «Без этого взрывного юмора у нас не было бы ни "Южного парка", ни "Шрека"».

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram