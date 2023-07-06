Сразу три «Атомных Оскара» завоевали сотрудники Нововоронежской АЭС

Три сотрудника Нововоронежской АЭС заняли первые места в десятой юбилейной отраслевой программе признания «Человек года Росатома 2022»*. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Лучшим в дивизиональной номинации «Инженер-технолог» признан начальник смены блока НВ АЭС Константин Мысин, под руководством которого в сжатые сроки успешно проведена самооценка соответствия инновационного энергоблока №6 с ВВЭР-1200 международным требованиям безопасности МАГАТЭ в рамках предстоящей в 2024 году миссии OSART на НВ АЭС. Еще одно достижение – разработка атомщиком специального модуля в рамках внедрения на энергоблоке №6 системы информационной поддержки оператора. Также начальник смены принял активное участие в общественно значимом проекте «Эффективный регион», в ходе которого с помощью инструментов производственной системы «Росатом» реализовано 14 проектов по оптимизации процессов и улучшению качества жизни воронежцев.

В общекорпоративной номинации «Безопасность в области защиты тайны и информации, физической защиты и защиты активов» победил начальник службы безопасности Нововоронежской АЭС Сергей Чесноков, при личном участии которого была модернизирована система физзащиты объектов НВ АЭС, что значительно повысило безопасность предприятия.

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров в составе команды «За лидерство на международном рынке» занял первое место в юбилейной спецноминации председателя Наблюдательного совета Госкорпорации «Ростом» Сергея Кириенко. Российские атомщики сформировали уникальное для мировой атомной отрасли интегрированное предложение, которое наряду с сооружением АЭС российского дизайна включает широкий перечень продуктов и услуг Росатома. Это позволило увеличить долю Росатома на мировом рынке с 26 до 88 % и обеспечить российский атомный энергопромышленный комплекс долгосрочными заказами, высококвалифицированным персоналом, привлечь новых специалистов, способствовать развитию отрасли, внедрению передовых технологий и решений, в том числе в кооперации с зарубежными партнерами.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.