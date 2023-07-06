Fidelity National продает Worldpay за $11,7 млрд

Американская финтех-компания Fidelity National Information Services (FIS) договорилась о продаже мажоритарного пакета акций в своем подразделении Worldpay Merchant Solutions (бывший британский платежный оператор Worldpay) инвестфонду GTCR.

По условиям сделки FIS передаст GTCR 55% акций Worldpay, за которые получит авансовый платеж в размере $11,7 млрд. При этом американская компания будет владеть 45% акций в новом совместном предприятии с Worldpay, через которое компании продолжат сотрудничество.

GTCR станет уже третьим владельцем Worldpay за последние шесть лет. Изначально компания была подразделением шотландского банка RBS, но в ходе мирового финансового кризиса банк был вынужден обратиться за спасением к властям страны, и в обмен на госпомощь RBS пришлось продать этот бизнес. В итоге он достался Advent International и Bain Capital примерно за 2 млрд фунтов стерлингов.

В середине 2017 года компания была выкуплена одной из крупнейших американских компаний по обработке операций с кредитными картами — Vantiv — за $10,4 млрд. В марте 2019 года Worldpay объединилась с FIS. Тогда американская компания заплатила за мажоритарную долю в британском платежном операторе порядка $35 млрд. А сама Worldpay была оценена в $43 млрд. Нынешняя сделка оценивает бизнес всего в $18,5 млрд.

Кирилл Сарханянц