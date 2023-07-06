«Пушкину-то можно поверить»

У входа в Санкт-Петербургский университет будет установлен памятник министру народного просвещения Российской Империи Сергею Уварову. Ныне там расположен «Крылатый гений», который символизирует собой образ студента СПбГУ. Эту скульптуру решено перенести на другое место — во двор здания Двенадцати коллегий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что российское просвещение возвращается в прошлое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета официально подтвердила: скульптура «Крылатый гений», что ныне установлена у входа в учебное заведение, будет демонтирована и перенесена во двор здания Двенадцати коллегий. А на его месте появится памятник министру просвещения Российской Империи времен императора Николая I Сергею Семеновичу Уварову.

Официальная причина в том, что граф Уваров фактически является основателем университета. В 1819 году он предложил переименовать Главный педагогический институт в Императорский Санкт-Петербургский университет. И да, конечно, именно Уваров — автор знаменитой триады «Православие, самодержавие, народность». По его мнению, именно в таком ключе следует воспитывать учащихся и студентов. Полная цитата звучит так: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с высочайшим намерением августейшего монарха, совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности».

Однако если не всем, то многим и даже далеким от истории и литературы гражданам, наверное, известна едкая эпиграмма Александра Сергеевича Пушкина, который, скажем так, нелестно отзывается как о самом Уварове, так и о его ближайшем сподвижнике — тайном советнике Михаиле Александровиче Дондукове-Корсакове. Злые языки поговаривали об их с Уваровым близкой и даже очень близкой связи когда-то в юности. Кроме того, имперский министр, как считается, не гнушался, так сказать, хорошей и красивой жизни. По крайней мере, бессребреником точно не был.

В историю мы углубляться, конечно же, не будем. Мало ли какие сплетни тогда ходили в петербургских гостиных. Им бы лишь бы опорочить честного человека, который привел в порядок учебные заведения по всей стране.

Но все-таки невозможно отделаться от ощущения, что это все что-то напоминает. Что-то родное слышится аж из XIX века. С одной стороны, вроде государственник, а, с другой, сплошь, мягко говоря, двойные стандарты. Впрочем, идем дальше.

Нужно все-таки сказать пару слов о «Крылатом гении», которого нынче понижают в статусе. Скульптура установлена в 2007 году по инициативе культурного фонда «Знаменитые универсанты СПбГУ». Согласно античной мифологии, Гений — покровитель смелых, выдающихся, передовых и неординарных личностей, а именно такими и являются выпускники Санкт-Петербургского университета. А теперь вместо «гения» будет стоять имперский министр с неоднозначной репутацией.

Может быть, это и неплохо — взять да и вернуться во времена Николая I. Наверное, врут злые языки, никакой он не «палкин», а хранитель традиционных ценностей вместе с министром просвещения графом Уваровым. Но все-таки, несмотря ни на что, Пушкину-то можно поверить, это ведь «наше все», а не какой-нибудь там пасквилянт, писака-щелкопер. Или, может быть, привлечь великого поэта по какой-нибудь статье за клевету на официальное лицо? Однако в связи с вышесказанным хочется задаться вопросом: кто же в итоге будет строить будущее страны, «гении» или «палкины»? Отвечать не будем — решайте сами.

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