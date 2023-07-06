На курортах Кубани до конца 2023 года запустят систему распознавания лиц

До конца года на всех курортах Краснодарского края установят централизованную краевую систему видеоконтроля и видеоаналитики в рамках комплекса «Безопасный город». Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил на совещании секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Краснодаре.

«В нее будет интегрирована база данных правоохранительных органов, что позволит предупреждать правонарушения. На эти цели уже выделили из краевого бюджета 1,5 миллиарда рублей»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Одной из тем совещания стали дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения. Николай Патрушев отметил, что в ЮФО создали общую группировку сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС. Он поручил главам всех регионов ЮФО привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения и повысить готовность территориальных аварийных и пожарно-спасательных подразделений, а также уровень готовности органов управления и систем оповещения населения.

6 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит в Краснодаре выездное совещание по обеспечению безопасности в ЮФО. В нем участвуют представители силового блока, руководители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов округа.

Татьяна Ручкина

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