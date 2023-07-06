Секретарь Совбеза Патрушев проводит в Краснодаре совещание по безопасности в ЮФО

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев проводит в Краснодаре выездное совещание по обеспечению безопасности в Южном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В совещании принимают участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, представители силового блока, руководители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов, входящих в состав округа.

Открывая совещание, Николай Патрушев отметил, что на мероприятии по поручению президента РФ Владимира Путина будут обсуждаться дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения в регионах ЮФО. Секретарь Совбеза РФ назвал эти вопросы актуальными «с учетом усиления угроз национальной безопасности».

Татьяна Ручкина

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