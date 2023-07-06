В Екатеринбурге госпитализированы шесть сотрудников Ozon с менингококковой инфекцией

Шесть сотрудников распределительного склада Ozon в Екатеринбурге госпитализированы с менингококковой инфекцией, сообщили в Telegram-канале свердловского минздрава. Зараженные находятся в больнице в удовлетворительном состоянии с положительными результатами лабораторных исследований.

Ранее стало известно о смерти от этой инфекции двух сотрудников склада Ozon. В Роспотребнадзоре отметили, что заразиться ею через посылки нельзя. Как объяснили в управлении, возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitidis не отличается стойкостью.

Свердловские следователи установят причины и обстоятельства смерти двух человек. Ситуация находится на контроле органов здравоохранения и Роспотребнадзора.

Полина Хабарова, Екатеринбург