Подъем плавучего ресторана «Серебряный кит» в Петербурге оценили в 32 млн рублей

Стоимость подъема плавучего ресторана-дебаркадера «Серебряный кит», который завалился на бок и стал тонуть на набережной Невы у проспекта Обуховской Обороны, оценили в 38,2 млн рублей, однако у владельца судна — компании ООО «Фарсэй» — судя по всему, таких денег нет. Об этом со ссылкой на данные из материалов дела сообщили в четверг, 6 июля, в объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Из материалов следует, что стоимость подъема судна оценивается в 38 200 000 рублей, а у ООО таких денег нет. При этом способ разделки на месте является предпочтительным»,— говорится в сообщении.

Ранее в разговоре с изданием «Фонтанка» петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко сообщил, что полтора месяца назад собственник изъявил желание отбуксировать дебаркадер в другой регион, но получится ли это сделать или нет, на данный момент непонятно. «Если позволят характеристики, это будет сделано, если нет — будет демонтировано»,— пояснил господин Шевченко.

В релизе пресс-службы судов отмечается, что Василеостровский районный суд принял иск транспортного прокурора к ООО «Фарсэй» с требованием освободить участок акватории реки Невы. Доход от реализации имущества, в случае удовлетворения заявления, будет направлен на оплату необходимых работ.

При этом суд запретил ФБУ «Администрация "Волго-Балт"» совершать действия по изменению собственника плавучего объекта — стоечного судна ДЖ-39, также принадлежащего ООО «Фарсэй».

Несколько дней назад по материалам прокурорской проверки в отношении неустановленных лиц из числа работников и представителей ООО «Фарсэй» было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшем тяжкие последствия для экосистемы реки Невы. Как сообщили «Ъ-СПб» в надзорном ведомстве, проверка установила, что с 8 сентября 2022 года ресторан эксплуатировался незаконно, поскольку срок действия договора водопользования к тому моменту истек.

Андрей Кучеров

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