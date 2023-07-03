В отношении владельца плавучего ресторана «Серебряный кит» возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа работников и представителей ООО «Фарсэй», владеющим плавучим рестораном «Серебряный кит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает 3 июля «Фонтанка» со ссылкой на депутата Госдумы РФ Михаила Романова, дело было возбуждено после его заявления. Проведенная проверка установила, что с 8 сентября 2022 года ресторан эксплуатировался незаконно, поскольку срок действия договора водопользования к тому моменту истек.

По мнению прокуратуры, устранение вреда, который причинили водным ресурсам, может потребовать длительного времени и не менее 300 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувшие выходные у причала на проспекте Обуховской Обороны начались работы по демонтажу ресторана-дебаркадера «Серебряный кит», частично затонувшего в марте. Днем 2 июля там были замечены плавучие краны.

Напомним, что неработающий ресторан-дебаркадер «Серебряный кит», стоящий на причале у парка имени Бабушкина с 2018 года, начал тонуть утром 27 марта — спустя сутки после начала ледохода на Неве. В связи с этим Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) направила в суд иск к собственнику неработающего ресторана-дебаркадера «Серебряный Кит» — ООО «Фарсэй» с требованием убрать его из акватории Невы. Ведомство установило, что из-за бездействия владельца возникла угроза безопасности судоходства на реке.

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