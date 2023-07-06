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Коммерсантъ FM
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У местоблюстителя грузинского патриарха в крови найдены тяжелые металлы

Владыка Шио (Муджири), которого глава Грузинской православной церкви (ГПЦ) католикос-патриарх Илия Bторой в 2017 году назначил своим местоблюстителем, «возможно, был преднамеренно отравлен». С таким заявлением сегодня, 6 июля, выступил глава пресс-службы патриархии ГПЦ Андрия Джагмаидзе.

По его словам, «вещество, обнаруженное в крови владыки Шио, используется для отравления». Андрия Джагмаидзе уточнил, что речь идет о «тяжелых металлах». Тем не менее господин Джагмаидзе призвал СМИ и общественность «дождаться итогов расследования». Впрочем, ни МВД, ни Служба государственной безопасности Грузии пока не выступали с подтверждением либо опровержением данной новости или хотя бы с информацией о начале расследования.

Сообщается, что владыка Шио на днях почувствовал себя плохо, а после проведения анализа в его крови были обнаружены некие опасные вещества.

Местоблюститель Шио считается одним из самых влиятельных иерархов церкви, но, по сообщению СМИ, не все члены Священного синода (высшего органа ГПЦ) согласны с тем, что именно он станет преемником престарелого патриарха Илии. В то же время оппозиция и оппозиционные СМИ, а также многие оппозиционно настроенные блогеры часто обвиняли владыку Шио в «пророссийскости» и слишком тесных связях с патриархией Русской православной церкви.

В какой клинике проходит курс лечения владыка Шио, держится в секрете.

Это не первый скандал такого рода в ГПЦ: в 2017 году прокуратура арестовала и обвинила дьякона Георгия Мамаладзе в попытке отравления цианистым калием секретаря патриарха Шорены Тетруашвили. По утверждению следствия, дьякон Мамаладзе таким способом боролся за влияние в окружении главы ГПЦ.

Сейчас Георгий Мамаладзе, не признавший вину, отбывает девятилетний срок тюремного заключения в тбилисской тюрьме.

Георгий Двали, Тбилиси

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