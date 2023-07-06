МЧС вновь предупреждает о ливнях и грозах в Петербурге

В Санкт-Петербурге вновь ожидается ухудшение погодных условий. С таким предупреждение выступило региональное управление МЧС.

Как сообщили в ведомстве спасателей во второй половине дня 6 июля, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 7 июля, в Петербурге местами ожидаются ливни и грозы.

Напомним, ранее главный синоптик города Александр Колесов пояснил, что жаркая погода с дневными температурами выше +25 градусов по Цельсию установилась в Петербурге только на один день, после чего в город вернутся прохлада и осадки.

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