Жара вернется в Петербург на одни сутки

Жаркая погода с дневными температурами выше +25 градусов по Цельсию установится в Санкт-Петербурге 6 июля, после чего в город вернется прохлада и осадки. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«С юго-запада продолжает поступать очень теплая воздушная масса и воздух в Санкт-Петербурге прогреется до +25…+27 градусов, по территории области тоже очень тепло»,— написал он в своем Telegram-канале.

Уже к ночи в город придет новый атмосферный фронт с дождями, который будет определять погоду на оставшуюся неделю. В городе возможны грозы, кратковременные дожди, а температура воздуха днем будет в пределах +20 градусов.

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