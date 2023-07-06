В Ярославле готов проект нового здания арбитражного суда на Московском проспекте

В Ярославле закончено проектирование нового здания арбитражного суда Ярославской области, которое собираются строить на Московском проспекте. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе регионального арбитражного суда.

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Фото: Акт государственно-историко-культурной экспертизы Визуальный вид здания суда

Фото: Акт государственно-историко-культурной экспертизы

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на этот неделе мэр Ярославля Артем Молчанов утвердил проект межевания территории, на которой собираются разместить суд и строить многоэтажки. Это место напротив гостиницы «Азимут» на Московском проспекте. Однако в постановлении мэрии ничего не сказано о возможных сроках работ.

Как рассказали «Ъ-Ярославль» в пресс-службе регионального арбитражного суда, проект нового здания на Московском проспекте готов. И он уже прошел государственную экспертизу. Теперь сроки строительства должны быть закреплены в федеральной целевой программе. Здание должно появиться на участке размером в 1,12 га.

Андрей Иванов