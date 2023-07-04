В Ярославле в начале Московского проспекта построят арбитражный суд и многоэтажки

Мэр Ярославля Артем Молчанов утвердил проект межевания территории, ограниченной Московским проспектом, улицами Малая Пролетарская, Большая Федоровская и Варакина. Здесь собираются строить многоквартирные дома и здание арбитражного суда. Постановление мэрии опубликовано 3 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внешний вид здания арбитражного суда

Фото: Акт государственно-историко-культурной экспертизы Внешний вид здания арбитражного суда

Фото: Акт государственно-историко-культурной экспертизы

История со строительством нового здания арбитражного суда Ярославской области тянется с 2019 года, когда в январе вышло постановление мэрии о проекте планировки и межевания территории, а осенью на портале госзакупок было объявлено о проведении закрытого конкурса по проектированию здания суда напротив гостиницы «Азимут» на Московском проспекте. В 2022 году проект планировки территории частично поменялся, прошел общественные обсуждения и был утвержден мэром Владимиром Волковым 12 мая 2022 года, за несколько дней до отставки.

Новый проект межевания тогда не утверждался, и данный проект принят только 3 июля 2023 года и подписан уже мэром Артемом Молчановым. Под строительство здания Арбитражного суда Ярославской области отдается земельный участок площадью 1,12 га, также запланирована стоянка на 126 машино-мест. В рамках этого же проекта два земельных участка отдаются под многоквартирные дома. На одном участке площадью 2,3 тыс. кв. м. планируется возводить дома в 4-8 этажей. На другом участке площадью 2,1 тыс. кв. м разместятся дома с 5-8 этажами.

«Строительство планируемых в рамках проекта планировки многоквартирных жилых домов будет осуществляться поэтапно. В рамках первого этапа запланировано строительство 5-этажного жилого дома с административными помещениями по ул. Малой Пролетарской, 7. Срок реализации данного этапа составит 3 года. Этапы строительства остальных планируемых многоквартирных домов возможно будет определить после выкупа инвесторами существующих земельных участков индивидуальной жилой застройки»,— отмечается еще в постановлении мэрии по проекту планировки территории.

Срок возведения нового здания арбитражного суда не называется. Архитектурно-градостроительный облик объекта утверждался еще в 2020 году. Градозащитники уже тогда выступили против строительства. Подтверждают они свою позицию и сейчас.

«Здание суда будет подавлять историческую застройку квартала, нарушит линию застройки Московского проспекта, будет искажать масштаб исторической среды. Изрезанность под острыми углами плоскостей фасадов, плоская крыша — чужеродные для исторической застройки архитектурные решения. Я считаю, здание суда окажет негативное воздействие на восприятие памятников истории и культуры, расположенных в данном квартале»,— заявила градозащитник Ольга Мазанова.

Сейчас Арбитражный суд Ярославской области находится в здании на проспекте Ленина. Об утверждении проекта нового суда или поиске подрядчика под строительство здания на Московском проспекте пока официально не сообщалось.

Андрей Иванов