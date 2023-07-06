ВТБ увеличил продажи автокредитов Петербурге в 2,5 раза

ВТБ в Санкт-Петербурге увеличил продажи автокредитов в 2,5 раза в первом полугодии 2023 года по сравнению с прошлым годом. За этот период было оформлено 4,6 тыс. автокредитов на сумму 6,5 млрд рублей. Выдачи автокредитов во втором квартале достигли пиковых значений, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Доля подержанных автомобилей продолжает расти, составляя более половины от общего объема выдач. Российская Lada и китайский Haval находятся на первом месте по популярности среди автомарок у заемщиков.

В целом по России выдачи автокредитов в первом полугодии достигли рекордных 600 млрд рублей, на 13% превысив результаты прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2022 году объем выдачи автокредитов в Петербурге и Ленобласти достиг 7,6 млрд рублей.

Наталья Ширнина

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