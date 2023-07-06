Модный Дом YANINA представляет кутюрную коллекцию

Модный Дом YANINA представил коллекцию YANINA Couture FW2023/24. Ее главной героиней стала Дюймовочка, которая покоряет мир, открывая его новые грани. Идея коллекции выстраивается вокруг цветов как главного источника вдохновения дизайнера Юлии Яниной, а мечты и душевные искания Дюймовочки переданы в летящих силуэтахплатьев, объемных элементах и контрастных деталях. Коллекция выполнена как в традиционной для бренда черно-белой гамме, так и в яркой палитре насыщенных алых, бирюзовых, зеленых, чистых лазурных и благородных графитовых оттенков. Для создания платьев использовались переливчатый бархат и невесомая сетка, филигранная вышивка ручной работы и акцентные стразы.

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