Только два района Белгородской области не приняли решения о единовременной выплате ветеранам боевых действий

20 районов и городских округов Белгородской области из 22 приняли решение о предоставлении единовременной выплаты в 10 тыс. руб. ветеранам боевых действий. Выплата приурочена к 1 июля — Дню ветеранов боевых действий, который с нынешнего года в Белгородской области приобрел статус официального. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в ходе прямой линии 5 июля.

15 муниципальных образований уже произвели выплату, пять проведут ее до конца 2022 года; получателями должны стать не менее 11,5 тыс. человек. При этом восемь муниципалитетов решили сделать выплату ежегодной.

Не принято решение о предоставлении средств только в Ивнянском районе и в Шебекинском городском округе. «Можно было бы им “приказать”. Но это должно быть солидарное решение»,— прокомментировал глава региона.

О том, что происходит в Черноземье 6 июля в связи с проведением СВО,— в онлайн-трансляции.

Юлия Лиханская, Олег Мухин