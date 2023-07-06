Петербургский завод автомобильных сидений «Тойота Бошоку» перешел в собственность НАМИ

Подведомственное Минпромторгу ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) закрыло сделку по приобретению 100% долей завода по производству автомобильных сидений «Тойота Бошоку» в Петербурге.

Сделка была заключена 26 июня. Предприятие перешло в госсобственность 4 июля. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает АБН. Сумма сделки при этом не уточняется.

Петербургский завод выпускал автомобильные сиденья и детали интерьера для автомобилей марки Toyota. Как пояснили в пресс-службе предприятия, в настоящий момент НАМИ соместно с Минпромторгом РФ работают над возобновлением деятельности завода, «что позволит использовать ресурсы компании для импортозамещения современных автомобильных компонентов».

По данным СПАРК, ООО «Тойота Бошоку» зарегистрировано в Петербурге в 2006 году. Выручка компании за 2022 год снизилась в 6,6 раза — до 1,5 млрд рублей, а чистый убыток составил 2,3 млрд руб. в сравнении с прибылью в размере 1 млрд руб. в 2021 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что неиспользуемые территории бывшего завода Toyota в Шушарах площадью 164 га планируется отдать под особую экономическую зону (ОЭЗ) «Санкт-Петербург».

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