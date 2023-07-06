Рынок ивента уходит в минимализм

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 6 июля провели очередной бизнес-завтрак. В этот раз спикером стал кандидат экономических наук, владелец ивент-компании #КОМАНДАСВ, ведущий мероприятий Сергей Тейванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тейванов — спикер бизнес-завтрака, кандидат экономических наук, владелец ивент-компании #КОМАНДАСВ, ведущий мероприятий

Фото: Софья Пшеничная Сергей Тейванов — спикер бизнес-завтрака, кандидат экономических наук, владелец ивент-компании #КОМАНДАСВ, ведущий мероприятий

Фото: Софья Пшеничная

Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как пришел в ивент-индустрию, от чего зависит бюджет мероприятия, какие тренды есть на этом рынке и как ему удается не повторяться.

До прихода в ивент Сергей Тейванов 14 лет проработал заместителем директора по воспитательной работе в РЭУ им. Г. В. Плеханова (ранее — РГТЭУ). Защитил кандидатскую диссертацию по экономике. А потом отправился в свободное плавание. Вначале совместно с лабораторией «Волшебники» запустил в Краснодаре проект «Другое кино», где зрители и эксперты обсуждают авторские фильмы мирового кинематографа. А когда набрался необходимого опыта, то занялся организацией и проведением собственных мероприятий.

«Меня всегда считали душой компании. И однажды я решил, почему бы на этом не начать зарабатывать деньги. Вначале я немного стеснялся. Кандидат экономических наук, преподавал в вузе, и вдруг веду праздничные мероприятия. Среди клиентов были и мои бывшие студенты. Но эта работа оказалась очень вдохновляющей»,— вспоминает господин Тейванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Котлинская — дизайнер интерьера

Фото: Софья Пшеничная Анна Котлинская — дизайнер интерьера

Фото: Софья Пшеничная

В его бизнес-портфеле — юбилеи, корпоративы, свадьбы, выпускные 11-х классов, а также закрытые мероприятия. Он сотрудничает со многими краснодарскими ресторанами. Но себя Сергей не считает предпринимателем, а называет творческим человеком. Он получает удовольствие от знакомства и общения с новыми людьми, от ощущения праздника. Если же будет думать только про деньги, то, по его словам, у него вряд ли что-то получится.

С клиентами Сергей Тейванов общается на равных, беседы часто проходят за шашлыками. Со многими заказчиками они потом остаются хорошими друзьями. Но при этом признает: на мероприятии может случиться что угодно. Никогда не знаешь, чем оно закончится. Бывает, часто отключается электричество. Не приезжает вовремя артист, из-за пробок опаздывают молодожены. Торт могут привезти позже, чем нужно. Гости по какой-либо причине иногда заранее приезжают настроенные на негатив. Для организаторов это всегда стресс. Все эти вопросы приходится решать по ходу дела, а из конфликтов — уметь правильно выходить, обращая их в шутку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Белошапкин — директор, собственник ооо «метэк краснодар», металлообработка, плазменная резка

Фото: Софья Пшеничная Роберт Белошапкин — директор, собственник ооо «метэк краснодар», металлообработка, плазменная резка

Фото: Софья Пшеничная

Как рассказал спикер, бюджет зависит от пожеланий заказчика и обсуждается сразу, от ведения мероприятия до технического сопровождения. Если есть в программе тимбилдинг, то оговаривается сценарий и просчитывается каждый этап, чтобы его можно было реализовать технически.

По словам Сергея Тейванова, рынок ивента уходит в минимализм. Если раньше показателем крутой вечеринки были выступления шоу-балета, то сегодня люди хотят просто послушать живую музыку, индивидуального ведущего. Конкурсы тоже уходят в прошлое. Сейчас это в основном интерактивы. Поменялась кухня: сегодня большой спрос на блюда, которые готовят здесь и сейчас. Популярны различные грили, барбекю. Приготовление блюд само превращается в шоу.

Слева направо: Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Сергей Тейванов; Алексей Пшеничный — сооснователь КубА Клуба, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Софья Пшеничная

Отвечая на вопросы резидентов Клуба КубА, как ему удается не повторяться на мероприятиях, господин Тейванов ответил, что часто советуется со своим 15-летним племянником. Помогает рекомендациями сестра. А вот в интернет он по этому поводу не заходит никогда. Иначе есть риск подсмотреть чужую идею. А нужно обязательно придумывать что-то свое.

«Ивент-бизнес очень импульсивный. Если появляется какой-нибудь тренд, то все пытаются его повторить. Важно сохранять свою индивидуальность. Хочется, чтобы моя работа была более ритмичной и предсказуемой»,— отметил Сергей Тейванов в завершении встречи.

Резиденты и гости КубА Клуба

Фото: Софья Пшеничная

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