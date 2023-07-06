Тематический поезд «Нижний Новгород» запустили в петербургском метро

В метрополитене Санкт-Петербурга начал курсировать тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия». Вагоны состава оформила студия Артемия Лебедева, сообщила пресс-служба подземки.

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Каждый вагон посвящен одному из шести городов: Нижнему Новгороду, Болдину, Городцу, Семенову, Дивееву и Арзамасу. В салоне есть QR-код, отсканировав который можно прочитать про историю каждого города.

«Поезд будет курсировать до января 2024 года по линии N2. Пассажиропоток там — более 550 тысяч человек в сутки!»— написал нижегородский губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Тематический состав запустили в рамках проекта «Три столицы». Ранее нижегородский поезд начал курсировать и в московском метро.

Как пишет «Ъ-СПб», в перспективе в нижегородской подземке планируют запустить поезд, посвященный Санкт-Петербургу.

Анастасия Еремина